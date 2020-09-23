Областная Дума приняла закон о внесении изменений в Устав Мурманской области

22 сентября Мурманской областной Думой был принят закон Мурманской области «О внесении изменений в Устав Мурманской области», внесенный на рассмотрение губернатором региона Андреем Чибисом.

Принятие закона обусловлено необходимостью корректировки положений Устава области в связи с принятием поправок к Конституции Российской Федерации.

В соответствии с внесенными в Конституцию РФ изменениями, в Уставе области дополнен перечень вопросов совместного ведения Российской Федерации и Мурманской области как субъекта Российской Федерации, установлен запрет высшему должностному лицу Мурманской области открывать и иметь счета, наличные деньги или драгоценности в иностранных банках, уточнены понятие судебной власти и некоторые вопросы в области местного самоуправления, изменен порядок назначения прокуроров.

Также принятым законом нормы Устава Мурманской области приведены в соответствие с Федеральным законом «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти РФ».