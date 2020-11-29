Областная Дума приняла законопроект о выплате вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан, инициированный Андреем Чибисом
Мурманская областная Дума 26 ноября приняла законопроект «О вознаграждении опекунам совершеннолетних недееспособных граждан». Законодательная инициатива была внесена на рассмотрение губернатором Мурманской области Андреем Чибисом и представлена министром труда и социального развития Сергеем Мякишевым.
Законопроект разработан для продления пребывания совершеннолетних недееспособных граждан в привычной социальной среде, снижения социальной напряженности и экономии бюджетных средств в сфере социального обслуживания.
Региональным проектом закона предлагается с 1 января 2021 года выплачивать ежемесячно опекунам совершеннолетних недееспособных граждан вознаграждение в размере 17 тысяч рублей.
Выплата вознаграждения опекуну будет осуществляться органом опеки и попечительства за счёт средств областного бюджета на основании договора об осуществлении опеки на возмездных условиях, при соблюдении условий, установленных указанным законом.
Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, эта выплата позволит материально стимулировать опекунов, что повысит уровень социальной защищенности недееспособных граждан, создаст условия для успешной интеграции их в общество.