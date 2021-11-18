Областная Дума торопится рассмотреть вопрос о назначении членов Избирательной комиссии Мурманской области

Сегодня состоится внеочередное заседание Мурманской областной Думы. В проекте повестки дня всего два вопроса. Депутаты собираются рассмотреть вопрос о назначении членов Избирательной комиссии Мурманской области с правом решающего голоса от Мурманской областной Думы.

По этому вопросу выступит Владимир Мищенко, председатель комитета Мурманской областной Думы по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению. Дежурный пункт повестки – разное.

А в преддверии заседания Думы, вчера, состоялось заседание комитета по строительству, благоустройству, энергетике и ЖКХ под председательством Михаила Павлова. Депутаты обсудили и рекомендовали принять в первом чтении и окончательной редакции проект закона об областном бюджете на 2022 год и на последующий плановый период.

- На формирование современной городской среды и на реализацию программы «Комфортное жильё и городская среда» в следующем году существенно увеличено финансирование, - отметил Михаил Павлов. – Также вырастет объём средств на капитальный ремонт многоквартирных жилых домов, финансирование программ по благоустройству, которые сегодня идут в каждом муниципалитете. Значительные средства закладываются на решение острой на местах проблемы - строительство мест захоронения. В проекте основного финансового закона отражено решение важной проблемы – качество питьевой воды. На реконструкцию системы водоснабжения предусмотрено около миллиарда рублей.

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы «Комфортное жильё и городская среда» предусмотрены на 2022 год в объёме свыше 16 миллиардов рублей. Более 732 миллионов рублей планируется на реализацию мероприятий комплексного плана развития социальной и инженерной инфраструктур ЗАТО и населенных пунктов Мурманской области с дислокацией военных формирований.

Свыше 152 миллионов рублей – на предоставление субсидии на приобретение коммунальной техники для уборки территорий муниципальных образований Мурманской области.

В числе высказанных предложений депутатов – рекомендовать правительству области увеличить бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий по сносу расселенных многоквартирных домов, признанных аварийными.