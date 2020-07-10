Областная Дума в первом полугодии 2020 года приняла 77 региональных законов - Сергей Дубовой

Законодатели Мурманской области подводят итоги работы за шесть месяцев текущего года. За это время региональный парламент собирался на заседания семь раз, в том числе на два внеочередных заседания.

- В начале года депутаты одобрили примерную программу законопроектной деятельности Мурманской областной Думы. Мы планировали принять 94 закона в течение года, но пандемия нового коронавируса внесла коррективу в нашу работу, - отметил спикер регионального парламента Сергей Дубовой. – За минувшие полгода областной Думой принято уже 77 законодательных актов. На первое место вышли законы экономического и финансового блока с целью поддержать экономику региона в условиях распространения COVID-19 – почти половина принятых законодательных актов касались сфер экономической политики, хозяйственной деятельности, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства и, конечно, бюджетного и налогового регулирования. Треть принятых законов относится к социальному блоку, а именно к здравоохранению, образованию и культуре, спорту, труду, мерам поддержки семьей с детьми. Остальная часть законодательных актов касается вопросов государственного строительства и местного самоуправления.

Сергей Дубовой также подчеркнул, что региональный парламент принял ряд ключевых законов в целях исполнения Указа Президента Российской Федерации «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», а также поддержки предпринимателей в условиях ухудшения социально-экономической ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции.

Также депутаты приняли пять обращений в федеральные органы государственной власти Российской Федерации по значимым для Мурманской области вопросам социально-экономического характера. Кроме того, в Совет законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании РФ были направлены две законодательной инициативы в Государственную Думу РФ – проект федерального закона, вносящий изменения в статьи 7 и 11 федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и проект федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в целях совершенствования правового регулирования предоставления межбюджетных трансфертов».

– Мы активно развиваем межпарламентские связи с нашими коллегами не только по Северо-Западу России, но и в южных регионах нашей страны. На одном из заседаний депутаты одобрили Соглашение о межпарламентском сотрудничестве между Законодательным Собранием города Севастополя и Мурманской областной Думой. Уверен, что после снятия всех ограничений, связанных с распространением нового короновируса, мы встретимся с крымскими парламентариями лично и подпишем этот документ, – отметил Сергей Дубовой.