Областная филармония приглашает на концерт группы «Ударная компания»
Артисты филармонии уверены — жителям города необходим чудодейственный музыкальный эликсир! Ведь музыка способна оживлять, окрылять, дарить гармонию и счастье.
Ансамбль «Ударная компания» с огромной радостью представляет новую программу «Музыкальный эликсир». Исполнители наполнили программу всеми любимой, красивой, яркой музыкой: сцены и арии из мюзиклов «Вестсайдская история», «Моя прекрасная леди», «Звуки музыки», «Шербурские зонтики», «Мэрри Поппинс, до свидания», песни из кинофильмов и популярная классика.
Группа выступит новым расширенным составом с участием вокалистов: вокал — Марина Бабкина; вокал — Ольга Полигова; фортепиано — Алёна Лебедева; бас гитара — Андрей Крупенько; ударные, перкуссия — Сергей Дудецкий; ударные, перкуссия — Виталий Кондаков. Ведущая —Мария Шульгина.