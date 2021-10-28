Областная «Кировка» получит новый автобус для гастролей

Министерство культуры Мурманской области получит 6,7 млн рублей для приобретения автобуса. Транспортное средство будет закуплено для нужд Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова в этом году по поручению главы региона Андрея Чибиса. Автобус будет использоваться для обеспечения гастролей творческих коллективов учреждения.

Мурманский областной Дворец культуры имени С.М. Кирова – ведущее культурно-досуговое учреждение Кольского Заполярья. Сегодня во Дворце функционирует более 50 клубных формирований, в них занято более 1500 северян, чьи творческие достижения регулярно пополняют «копилку» региональных наград. В среднем, ежегодно во Дворце культуры проводится более 500 мероприятий, их участниками и зрителями становятся более ста тысяч человек.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, в следующем году Дворец отметит юбилей – учреждению исполнится 90 лет. В течение многих лет именно в «Кировке» зарождались новые формы культурно-досуговой деятельности, а с 2013 года является методическим центром для культурно-досуговых учреждений региона. Областной Дворец культуры реализует социально значимые проекты, активно развивает международное сотрудничество, и разрабатывает новые формы взаимодействия с населением, используя современные технологии.