Областная «Кировка» приглашает на вебинары в ноябре в рамках проекта АРТlab

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова продолжает реализовывать проект АРТlab – это динамичная дискуссионная площадка для деятелей культуры. В рамках площадки проходит серия онлайн-встреч и обучающих мероприятий, где северяне смогут приобрести новые профессиональные навыки и обменяться опытом.

В ноябре пройдёт цикл методических вебинаров. Присоединиться к ним можно на платформе «ZOOM». Обязательна предварительная регистрация.

19 ноября в 12.00 – вебинар на тему «Народное пение - работа с участниками от 10 до 14 лет. Опыт работы в ансамбле народной песни «Горенка».Спикер: Серова Ю.В. (хормейстер ансамбля народной песни «Горенка»).

22 ноября в 14.00 – вебинар «Открытое занятие ансамбля песни и танца «Россия». Спикер: Серов А.Ф. (хормейстер ансамбля песни и танца «Россия»).

26 ноября в 12.00 – вебинар «Импровизация. Научить детей понимать танец», часть 3. Спикеры: «Импровизация в традиционной народной хореографии» Смирнов Д.С. (балетмейстер ансамбля танца «Радость»); «Импровизация как художественный метод» Выдрин В.Б. (ведущий методист по хореографии отдела народного творчества); «Импровизация в современной хореографии» Корабек А.В. (преподаватель «Мастерской Танцевального Искусства» (МТИ); – «Импровизация как педагогический метод» Пилипенко Н.Н.

(преподаватель хореографической группы труппы Детской театральной

школы).