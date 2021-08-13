Областная комиссия оценила готовность Печенгского округа и ЗАТО г.Заозерск к зиме

Областная комиссия по подготовке к осенне-зимнему периоду под руководством начальника управления обеспечения деятельности энергетической и жилищно-коммунальной инфраструктуры регионального минэнерго Владимира Кудрявцева проинспектировала объекты теплоснабжения и многоквартирные дома в Печенгском округе и в ЗАТО г. Заозерск.

Одним из первых объектов для посещения стала котельная АО «Мурманэнергосбыт» в Никеле. В рамках подготовки к зиме на котельной и тепловых сетях проводятся работы по ремонту и замене запорной, регулирующей арматуры и мазутного хозяйства, замена сетевого насоса, а также капитальный ремонт участков тепловой сети отопления по ул. Спортивной, 1 и по ул. Печенгской от дома 11 до дома 9. Работы выполняются за счет средств общества.

В Заполярном комиссия оценила готовность к отопительному периоду также котельной АО «Мурманэнергосбыт». В настоящее время эксплуатирующей организацией выполнены работы по замене участка подпиточного трубопровода. Кроме того, ведутся работы по ремонту водогрейного котла и замене элементов парового котла.

Также комиссия посетила котельную МБУ «РЭС», обслуживающую школу №5 в Печенге, и отметила высокую степень готовности объекта к предстоящему отопительному периоду.

В ЗАТО г. Заозерск АО «Мурманэнергосбыт» проводит модернизацию 4 км тепловых сетей. Готовность котельной и тепловых сетей к осенне-зимнему периоду в целом 60%.

Необходимо отметить, что в рамках работы комиссии в Печенгском округе и в ЗАТО город Заозерск представителем региональной Государственной жилищной инспекции с целью контроля подготовки жилищного фонда к зимнему сезону обследован ряд многоквартирных домов. По результатам обследования даны рекомендации по подготовке жилищного фонда в посёлках Верхнее и Нижнее Луостари, сообщает региональное Министерство энергетики и ЖКХ.