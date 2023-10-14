Областная «Научка» приглашает обсудить современную женскую прозу с известными писательницами

Мурманская областная научная библиотека приглашает северян на ток-шоу «Современная женская проза» с известными писательницами Екатериной Манойло и Асей Володиной. Мероприятие приурочено к юбилею учреждения – в этом году крупнейшая библиотека Кольского Заполярья отмечает 85-летие.

Встреча пройдёт 15 октября в 17.00 в пространстве «СОПКИ.21А». Участники смогут из первых уст узнать о новой волне женского отечественного письма и обсудить современную литературу с профессионалами.

Екатерина Манойло – писательница и литературный критик. Ее дебютный роман «Отец смотрит на Запад» задолго до публикации привлек внимание литературных обозревателей, а также получил премию «Лицей» имени А.С. Пушкина. Героиня романа Катя — дочь русской и казаха — живет в маленьком приграничном городе, и эти две культуры оказали равное влияние на формирование ее личности: противоречивой, сложной, яркой. «Отец смотрит на Запад» - это роман о насилии и свободе, счастье и зависимости, смерти и торжествующей над ней жизни. Перед началом ток-шоу, в 15:30, в библиотеке состоится творческая встреча, на которой Екатерина расскажет о своем творческом пути и секретах профессионального мастерства.

Аcя Володина — кандидат филологических наук, преподаватель, переводчик и прозаик. В 2020 году рукопись её дебютного романа «Часть картины» вышла в финал премии «Лицей» и попала в длинный список премии интеллектуальной литературы им. А. Зиновьева. Ее вторая книга «Протагонист» — классический «университетский роман», академическая трагедия, где мощный психологический пласт вплетён в нелинейный сюжет и экспериментальную форму нарратива.

Вход на мероприятия свободный. (16+)

Фото: https://gov-murman.ru