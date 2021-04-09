Областная «научка» приглашает северян проверить цифровую грамотность

С 9 по 23 апреля Мурманская областная научная библиотека станет официальной площадкой акции «Цифровой диктант», где все желающие смогут пройти тестирование, узнать свой уровень цифровых компетенций и повысить его.

Онлайн-тестирование пройдёт по четырём направлениям: навыки применения различных устройств и объём знаний базовых программ и приложений; уровень владения интернетом, социальными сетями, интернет-магазинами и другими онлайн-сервисами; цифровая безопасность и защита своих персональных данных и устройств; новые технологии, включая искусственный интеллект, интернет вещей и блокчейн.

Задания диктанта разработаны с учётом разных возрастных категорий. Организаторами выступают Российская ассоциация электронных коммуникаций, компания Microsoft и Общероссийский народный фронт.

В Мурманской областной научной библиотеке онлайн-тестирование можно пройти в зале электронных ресурсов на 3-ем этаже, сообщает Министерство культуры Мурманской области.