Областная научная библиотека открывает цикл уроков «Золотая летопись Мурманской области»

Цикл цифровых уроков посвящён известным северянам, внёсшим большой вклад в историю Кольского полуострова. Занятия ориентированы на учащихся 8-11 классов и студентов средних профессиональных учебных заведений.

Как сообщает vk.com/murmanculture, главные герои медиацикла – писатели, учёные, моряки и рыбаки, а также воины, защищавшие Заполярье в годы войны: юнга Саша Ковалёв, лётчик Захар Сорокин, писатели Александр Миланов и Александра Хрусталёва, журналист Константин Бельхин, создатель саамского букваря Александра Антонова, легендарные капитаны Александр Егоров и Борис Соколов.

Продолжительность занятия – 45 минут, необходима предварительная запись по электронному адресу: oksl@mgounb.ru или по телефону (8152) 45-22-57.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457263294%2Falbum-139605315_00%2Frev