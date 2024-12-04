Областная научная библиотека приглашает написать «Брюлловский диктант»

Мурманская областная научная библиотека приглашает всех желающих присоединиться к новой региональной культурно-просветительской акции «Брюлловский диктант», приуроченной к 225-летию со дня рождения величайшего русского живописца Карла Брюллова.

Акция проводится при поддержке регионального Минкульта.

Участие в «Брюлловском диктанте» могут принять северяне старше 12 лет. В ходе диктанта предстоит ответить на 25 вопросов о жизни и творчестве художника. Задания составлены при участии искусствоведов, культурологов и квалифицированных специалистов областной универсальной научной библиотеки.

Написать диктант можно будет в областной «Научке» или на одной из муниципальных площадок 12 декабря, в день рождения выдающегося художника. Все материалы для подготовки к диктанту и дополнительные сведения об участии в акции можно найти на сайте организаторов. Участникам, которые справятся с заданиями наиболее успешно, в конце декабря будут вручены памятные дипломы.

Как отмечает Министерство культуры Мурманской области, областная научная библиотека также является организатором «Литературного диктанта» – акции, получившей международный охват и ежегодно объединяющей десятки тысяч любителей русской литературы по всему миру.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/