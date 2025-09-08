Областная научная библиотека вошла в число победителей XIII Всероссийского конкурса «Лучшая профессиональная книга года — 2025»

В рамках 38-й Московской международной книжной ярмарки состоялось подведение итогов XIII Всероссийского конкурса «Лучшая профессиональная книга года — 2025». Конкурс проводится под традиционным девизом «Лучшие профессиональные книги — библиотекам» и направлен на выявление и популяризацию наиболее значимых изданий в области библиотечного и книговедческого дела.

В 2025 году в конкурсе приняли участие представители библиотек из 21 субъекта Российской Федерации. Всего на суд жюри было представлено 95 изданий (59 заявок), подготовленных федеральными, региональными, муниципальными библиотеками и вузами, а также издательскими компаниями.

В специальной номинации «Библиотека в культурной жизни сообщества» третье место присуждено изданию Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеки: «Областная научная библиотека в изданиях и публикациях (2019–2023): библиографический указатель» (составитель — Е.Р. Михайлова; редколлегия: Ю.В. Сосипатрова, председатель, и др.; редактор — М.А. Орешко).

Издание представляет собой систематизированный библиографический указатель, включающий публикации о деятельности библиотеки за 2019–2023 годы, и отражает значимость работы учреждения в культурной, просветительской и информационной жизни региона.

Электронная версия указателя размещена на официальном сайте Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеки.

