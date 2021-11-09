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Мурманская область. Арктика (16+)09.11.21 17:00

Областная научно-практическая конференция, посвященная Всемирному дню качества, состоится 11 ноября

11 ноября с 11.00 до 14.00 в Мурманске пройдёт 23-я областная научно-практическая конференция, посвященная Всемирному дню качества 2021 года. Мероприятие состоится под девизом: «Сделано на Мурмане. Сделано качественно», участников ждут по адресу: просп. Кольский, 1, 2-й этаж, конференц-зал.

Представители предприятий и организаций, органов государственной власти и муниципальных образований, контрольно-надзорных органов обсудят актуальные проблемы качества в различных отраслях экономики и сферах общественной жизни, а также меры, предпринимаемые предприятиями и организациями области, по повышению качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции и оказываемых услуг в современных условиях.

В рамках конференции состоится церемония награждения победителей конкурса «Лучшие товары и услуги Мурманской области 2021 года», федерального этапа конкурса Программы «100 лучших товаров России», руководителей и инженерно-технических работников предприятий и организаций Почетными знаками Программы «Отличник качества» и «За достижения в области качества», презентация каталога «Лучшие товары и услуги Мурманской области».

В региональном конкурсе «Лучшие товары и услуги Мурманской области 2021 года» приняли участие 30 наименований продукции и услуг от 25 предприятий. 20 из них удостоены звания лауреата конкурса.

В федеральном этапе конкурса Программы «100 лучших товаров России» Мурманскую область представили 14 товаров и услуг от 13 предприятий. 4 признаны лауреатами Конкурса: среди них продукция ООО «Полярис», услуги для населения Мончегорского КЦСОН, Мурманского индустриального колледжа, Перинатального центра Мурманского областного клинического многопрофильного центра. 5 товаров и услуг получили звание «Новинка года».

Продукция ООО «Полярис» – «Биологически активная добавка к пище «Витамин Д3 Baby» вошла в первую сотню победителей.

Полный список Победителей федерального этапа 2021 года размещён на сайте ФБУ «Мурманский ЦСМ».

Комментарии

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Последние комментарии

Игорь
07.11.21 09:13
Да, без пояснений понять значение этого арт-объекта довольно сложно. Надеюсь, что брёвна пропитали противопожарным составом, а то некоторые молодые люди подумают, что это заготовка под костёр.
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Николай
02.11.21 22:46
А где эти участки? *** Перечень участков можно посмотреть на сайте Мурманскстата: https://murmanskstat.gks.ru/folder/138886 Редакция.
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макс
27.10.21 00:49
Освободили, когда пираты уже свинтили с контейнеровоза.))))
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