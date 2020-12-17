Областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих получила партию книг в новом формате

Мурманская государственная областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих получила партию новых книг, напечатанных крупным шрифтом.

Укрупненный шрифт используется не только в изданиях для слабовидящих. Подобное начертание также пользуется популярностью среди пожилых людей и учащихся, так как уменьшает напряжение для глаз и делает чтение комфортным.

Чаще всего тематика художественных книг укрупненного шрифта – классика отечественной и зарубежной литературы. Но издательство «ЧИНАР» в серии «Круг чтения: издание для слабовидящих» выпустило современную прозу отечественных авторов, используя подобное начертание.

Как сообщает региональное Министерство культуры, библиотека предлагает познакомиться с поступившей литературой всех, кому необходимы книги специального формата. В числе новинок – современная городская проза Олега Роя, Ольги Малининой, Сергея Шаргунова, детективы Юлии Шиловой, Татьяны Поляковой, Дарьи Донцовой, Алены Смирновой, любовные и иронические романы Ирины Муравьевой, Натальи Нестеровой, Татьяны Трониной, Юлии Тумановой.