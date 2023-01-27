Областная специальная библиотека запустила инклюзивный профориентационный проект для молодых северян

В Мурманской областной специальной библиотеке для слепых и слабовидящих стартовал инклюзивный молодёжный проект «В поисках призвания». Инициатива реализуется на базе творческой лаборатории, созданной в учреждении в конце прошлого года.

В рамках проекта в библиотеке будут проходить различные мероприятия, которые помогут молодым северянам с ограничениями по здоровью получить новые компетенции для социализации и самореализации, а также найти призвание в жизни. Для посетителей учреждения также организуют визит в молодёжное пространство «БиблиоДвиж» и Центр добровольческих инициатив «Наше дело», которые созданы на базе Мурманской областной детско-юношеской библиотеки. Создание инклюзивной творческой лаборатории поможет выявлению и распространению лучших практик работы, реализуемых в Мурманской области для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Проект поможет развивать творческий потенциал северян.

Как сообщает региональное Министерство культуры, областная библиотека для слепых и слабовидящих – уникальное учреждение, которое специализируется на социокультурной реабилитации инвалидов и является методическим центром для муниципальных библиотек региона.

В 2021 году здесь начал работу Центр издательских и медиатехнологий. С помощью современного оборудования специалисты библиотеки пополняют фонды новыми многоформатными и рельефно-графическими пособиями, тактильными и цифровыми «говорящими» книгами, а также адаптируют для инвалидов по зрению редкие издания о Кольском Заполярье.

Фото: https://gov-murman.ru