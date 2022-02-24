Областная трёхсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений рекомендует перевести на «удалёнку» максимум сотрудников

Координаторами областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений подписаны рекомендации, согласно которым, в связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекции COVID-19, работодателям Мурманской области рекомендовано перевести на дистанционный режим работы максимально возможное число работников.

Решение о численности работников, которых можно перевести на дистанционный режим, определяется организацией самостоятельно, исходя из возможности работодателя и специфики технологических процессов.

Региональное Министерство труда и социального развития напоминает, что вопросы организации удаленной работы регулируются в соответствии с главой 49.1 Трудового кодекса Российской Федерации, а также коллективными договорами, локальными и нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, трудовыми договорами.

Подробные рекомендации опубликованы по ссылке.