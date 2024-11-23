Областное Мурманское бюро судебно-медицинской экспертизы отмечено памятным адресом губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в честь 75-летия медучреждения

На торжественном мероприятии заместитель министра здравоохранения Мурманской области Виктория Эрисе вручила памятный адрес от имени губернатора Мурманской области Андрея Чибиса и поздравила коллектив Областного Мурманского бюро судебно-медицинской экспертизы с 75-летием со дня основания.

«Ежегодно в бюро СМЭ производится более 11 тысяч экспертиз и специальных лабораторных исследований. Качественная судебно-медицинская экспертиза обеспечивает эффективную деятельность правоохранительной и судебной систем. Коллектив учреждения с честью выполняет свое предназначение – оказывает неоценимую помощь в расследовании и раскрытии самых сложных и запутанных дел. Спасибо за вашу работу», – отметила заместитель министра здравоохранения Виктория Эрисе.

В честь юбилея бюро СМЭ 13 сотрудников награждены почетными грамотами и благодарностями губернатора Мурманской области, Мурманской областной Думы, главы Мурманска и Министерства здравоохранения Мурманской области.

Начало организации судебно-медицинской службы в Мурманской области было положено в 1949 году. Тогда в штате бюро числилось две должности эксперта, две медсестры и два санитара. Бюро занимало две небольшие смежные комнаты в терапевтическом корпусе областной больницы общей площадью 16-18 кв. метров и две землянки на территории областной больницы.

В настоящее время в структуре СМЭ головное подразделение в Мурманске и филиалы в Апатитах, Мончегорске, Кандалакше, Оленегорске и Никеле. В бюро судебно-медицинской экспертизы работают 109 сотрудников. Ежегодно производится более 11 тысяч экспертиз и специальных лабораторных исследований: судебно-гистологические, судебно-биологические, медико-криминалистические, судебно-химические, биохимические, химико-токсикологические, судебно-медицинские. Также в 2024 году специалисты бюро более 500 раз принимали участие в неотложных следственных действиях.

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, в рамках стратегического плана «На Севере - жить» благодаря мерам соцподдержки в 2024 на работу в бюро СМЭ приняты три врача судебно-медицинских эксперта. Ещё двоих планируется трудоустроить на квотируемые рабочие места. По договорам о целевом обучении в высших учебных заведениях обучаются четыре студента и один ординатор.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/