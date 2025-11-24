РЖД запустят на новогодние праздники более 700 дополнительных рейсовЮбилейная «Хибинская гонка» установила рекорд по массовости
Областное правительство дополнительно выделило 3,9 млн рублей на выплаты народным дружинникам

В Мурманской области системно развивается институт народных дружин: более 230 добровольцев из 25 дружин активно участвуют в охране общественного порядка. В истекшем периоде 2025 года они приняли участие в более чем 900 массовых мероприятиях, в том числе праздновании Нового года и Дня Победы, проведении Международного арктического форума.

Правительство Мурманской области предусмотрело систему материального поощрения участников народных дружин, оказывающих помощь правоохранительным органам в охране общественного порядка на территории Кольского Заполярья.

В 2025 году общая сумма выплат народным дружинникам составила более 7,4 млн рублей.

Благодаря совместной работе дружинников и сотрудников регионального УМВД сократилось количество преступлений в общественных местах, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, тяжких и особо тяжких.

Для обеспечения стабильной деятельности дружин при охране общественного порядка из резервного фонда областного бюджета дополнительно выделено 3,9 млн рублей для выплаты им соответствующего материального поощрения. 

«Народные дружины способствуют укреплению безопасности и поддержанию общественного порядка на территориях муниципальных образований региона. Дружинники совместно с полицейскими регулярно принимают участие в массовых мероприятиях культурной, спортивной и иной направленности. Наряду с этим, они активно привлекаются к участию в рейдах и поисковых мероприятиях», – рассказал заместитель губернатора – министр региональной безопасности Мурманской области Артем Долгов.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/557408/#&gid=1&pid=1

Комментарии

-

-

