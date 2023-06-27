Областному правительству необходимо проработать вопрос о переводе всех школ Мурманской области на пятидневную учебную неделю

Охват детей новыми условиями образования в Мурманской области составил свыше 76%. Об этом в ходе сегодняшнего заседания правительства сообщил глава региона Андрей Чибис.

Ключевая тема заседания – итоги работы и основные направления развития системы образования Мурманской области, в том числе меры поддержки педагогов и участие в программе «Профессионалитет».

«За 4 года в отрасль образования с точки зрения инвестиций и текущего содержания было направлено 84 млрд рублей, в этом году на эти цели будет направлено 26 млрд рублей из разных источников, прежде всего из областного бюджета. Итого за 5 лет эта сумма составляет порядка 110 млрд рублей. Система образования – самая ресурсоёмкая отрасль нашего бюджета», – сказал губернатор, открывая заседание.

Глава региона сообщил, что на эти средства в рамках национального проекта «Образование» и стратегического плана «На Севере – жить» построена первая за 30 лет в Мурманской области новая школа в Североморске, началось строительство двух новых современных школ в Мурманске, а в рамках программы реновации ЗАТО – нового корпуса школы №5 имени Героя РФ Михаила Попова в Печенге. Кроме того, капитально отремонтировано и оснащено 9 школ, в настоящее время проводится капремонт ещё в 4 школах – 3-х в Североморске, 1-й в Кандалакше, совместно с компанией «ЕвроХим» ремонтируется школа в Ковдоре.

Кроме того, построено и открыто 8 детских садов, отремонтировано 10 спортзалов и 6 уличных спортивных площадок. Открыт Центр цифрового образования детей «IT-куб» в Мурманске, в этом году такой же проект будет реализован в Кировске. В рамках программы «Арктическая школа» обновлено 156 пространств в школах и детских садах, в этом году планируется обновить ещё 26 пространств учебных заведений. В рамках национального проекта «Образование» открыто 53 «Точки Роста», в этом году откроются ещё 9, открыто 2 детских технопарка «Кванториум» – в Мурманске и Североморске, а для отдалённых населённых пунктов запущены аналогичные мобильные технопарки, также открыто 20 центров олимпиадной подготовки «УникУм», в 2023 году в Мурманской области появится ещё 4 таких центра.

«Для дополнительного образования создано свыше 3500 новых мест. Охват детей новыми условиями образования составил свыше 76%. Это очень хороший показатель», – отметил Андрей Чибис.

Глава региона подчеркнул, что современные условия создаются и в системе среднего специального образования. Так, в колледжах оборудовано 48 современных мастерских, открыт Центр опережающей профессиональной подготовки на базе Мурманского строительного колледжа имени Н.Е. Момота. В этом году планируется обновить 40 лабораторий в 8 колледжах и отремонтировать пространства в 2 студенческих общежитиях, создать 3 новых образовательных кластера в колледжах.

Отдельный блок – реализация проекта по региональным стипендиям.

«В Мурманской области дополнительную стипендию от региона получает активная молодёжь, одарённые дети, отличники колледжей, молодые ученые и аспиранты. Кроме того, победителям и призёрам Всероссийской олимпиады школьников и их педагогам-наставникам выплачиваются специальные премии. Также введены северные надбавки в размере 80% для педагогических сотрудников с первого дня работы, региональная выплата за классное руководство в размере 8 тысяч рублей ежемесячно. Кроме того, с 1 сентября мы вводим комплексные меры поддержки для педагогов Мурманской области», – сказал губернатор.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, по итогам заседания глава региона дал ряд поручений областному правительству. Так, с нового учебного года необходимо распространить программу самоуправления на максимальное количество региональных школ и проработать вопрос о переводе всех школ Мурманской области на пятидневную учебную неделю. Кроме того, с 1 сентября запустить региональную программу патриотического воспитания «На Севере – жить!» и включить в неё проведение классных часов по Арктике.

Приоритетная задача для системы высшего образования Мурманской области на ближайшее время – инвентаризация потребности Арктической зоны в необходимых кадрах и, с учётом этого, настройка программ высшего образования.

«Здесь и сейчас мы закладываем будущее Мурманской области, Арктики и всей нашей страны. Мы должны очень внимательно относиться к тому, чему и как мы учим наших детей», – заключил губернатор.

Фото: https://gov-murman.ru