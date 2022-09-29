Областной Центр поддержки экспорта выводит региональные компании в китайскую социальную сеть «WeChat»

Уже шесть туроператоров Мурманской области получили консультацию по продвижению своих туруслуг на платформе «WeChat».

«WeChat» – самая крупная и наиболее популярная социальная сеть в Китае, насчитывающая более 1,2 миллиарда активных пользователей в месяц. Китайские пользователи проводят в приложении в среднем более 70 минут в день. Таким образом, «WeChat» пользуется большой популярностью среди иностранных компаний в качестве площадки для продвижения своих товаров и услуг», - рассказала генеральный директор Центра поддержки экспорта Мурманской области Анастасия Тютина.

Китайская социальная сеть позволяет осуществлять индивидуальное взаимодействие между брендами и пользователями. В мессенджере бренды могут создавать официальные аккаунты для обмена контентом, улучшения имиджа, запуска мини-программ для более глубокого взаимодействия с потребителями, обмена видео на канале «WeChat» и прямого общения, повышения лояльности.

Развивать свой бизнес с помощью регионального Центра поддержки экспорта через китайскую социальную сеть «WeChat» сейчас планирует ООО «Мурманская языковая школа» - современный центр дополнительного образования в Мурманске, специализирующийся на обучении детей от трёх лет, школьников и взрослых широкому спектру языков.

Услуга по выводу на международные электронные торговые площадки оказывается компаниям на безвозмездной основе в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области.