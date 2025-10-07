С какими сложностями на рынке труда сталкиваются зрелые соискатели и работники СЗФО в 2025 годуМинистерство образования и науки Мурманской области и компания «ФосАгро» продолжат развитие проекта «Горняк будущего»
Областной драмтеатр открыл 87-й театральный сезон постановкой «Мурманский вальс»

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в День города-героя Мурманска, 4 октября, состоялось торжественное открытие 87-го театрального сезона Мурманского областного драматического театра. Северяне увидели постановку «Мурманский вальс», созданную по пьесе Михаила Романенко.

Со сцены зрителей и коллектив театра поздравила заместитель губернатора Мурманской области Анна Головина.

«Особенно символично, что новый театральный сезон начинается именно в этот праздничный день. Постановка «Мурманский вальс» становится прекрасным творческим подарком для всех мурманчан, подчеркивая неразрывную связь большого искусства с жизнью и историей столицы Заполярья. Театральная сфера играет важную роль в формировании культурной среды нашего региона. Это не просто досуг – это мощный инструмент, который напрямую влияет на качество жизни северян, воспитывает вкус и объединяет людей, создаёт основу для развития профессионального творческого сообщества. Желаю всему коллективу вдохновения, благодарных зрителей и новых творческих побед! Поздравляю с открытием театрального сезона!», – сказала Анна Головина.

Спектакль, ставший настоящей художественной визитной карточкой театра, уже полюбился северной публике. Его герои — дети и учителя, портовики и медсестры, подводники и хранители городской памяти — создают легенду о Мурманске, молодом и романтичном, но закаленном историей и трудом.

«Мурманский вальс» в июне завершил сезон, посвященный Дню Мурманской области, а в День города Мурманска — открыл новый театральный год, приуроченный к 109-летию столицы Заполярья. Постановка создана в рамках губернаторского стратегического плана «На Севере — жить!» и партийного проекта «Культура малой Родины».

Тёплые слова со сцены прозвучали также от министра культуры Мурманской области Ольги Обуховой, директора театра Светланы Асташенковой и художественного руководителя Николая Гадомского.

Стоит отметить, что в августе труппа пополнилась молодыми артистами — Николаем Давыдовым, Гурбан-Али Рамазановым, Елизаветой Ауловой и Светланой Кетовой. Они скоро выйдут на сцену в постановках, среди которых — «Месье Амилькар или Человек, который платит», «Зойкина квартира» и «Безымянная звезда».

В ближайшее время театр представит зрителям насыщенную афишу. Так, 6 октября состоялся гала-концерт второго фестиваля современного кино в Хибинах «ТАЛАНТ», инициатором которого является Андрей Малахов; 11–12 октября пройдут обменные гастроли Академического драматического театра имени В.Ф. Комиссаржевской (г.Санкт-Петербург) со спектаклем «Барон Мюнхгаузен» и «Трепет моего сердца», лауреатами премии «Золотой софит»; 15 и 16 октября – премьера спектакля «День рождения мамы» молодого режиссёра, артиста театра Юрия Луговых. Это моноспектакль актрисы Юлии Денежкиной; 30 октября – музыкально-драматический спектакль «Живые и мертвые. Солдатами не рождаются» по роману Константина Симонова. Это проект Народного артиста России, Героя Труда России, лауреата Государственной премии СССР и Государственных премий России Юрия Башмета.

По традиции драмтеатр готовит и праздничную новогоднюю программу. В декабре зрители увидят музыкальную комедию «Карнавальная ночь», а начало января будет отмечено показом полюбившегося зрителями спектакля «Чародеи».

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/554704/#&gid=1&pid=1

