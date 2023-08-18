Областной Дворец культуры имени С.М. Кирова приглашает на концерт ко Дню Государственного флага России

В этом году для зрителей выступит неподражаемый состав искрометных молодых исполнителей, готовых подарить незабываемые эмоции и восхитительные музыкальные номера.

Атмосфера концерта будет пронизана патриотическим духом и яркостью флага - ведь речь пойдёт именно о Родине, о её традициях и красоте.

Праздничный концерт состоится 19 августа в 18.00 на площади перед «Кировкой».

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457266875%2Falbum-139605315_00%2Frev