Областной Дворец культуры имени С.М. Кирова приглашает юных северян на новогоднюю сказку «Защитники Нового года»

В областной «Кировке» стартовали традиционные новогодние представления для детей и их родителей. В этом году гостей ждёт музыкальная сказка «Защитники Нового года», которая объединяет в себе яркий спектакль, развлекательную программу и интерактивные площадки.

Как сообщает vk.com/murmanculture, зрителей ждёт путешествие в Тридевятое царство, где злая Злость поселилась в сердце доброго Царя и хочет украсть праздник. На помощь приходит смелая девочка Лиза, которая пишет письмо Деду Морозу. Вместе с Снегурочкой, перевоспитавшейся Бабой Ягой, Иваном и маленькой армией волшебников они доказывают, что доброта и дружба сильнее любого зла.

Яркие костюмы, оригинальное художественное оформление, динамичная хореография и профессиональное музыкальное сопровождение создают атмосферу настоящего новогоднего чуда.

После спектакля юных северян ждёт праздничная программа у ёлки с играми, хороводами и встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой. В фойе организованы интерактивные площадки для фотосессий и творческих мастер-классов.

Представления будут проходить ежедневно по 4 января в 11.00 и 15.00. (0+)

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457285536%2Fwall-139605315_31683