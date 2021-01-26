Областной Дворец культуры проведёт урок мужества

27 января в 12.00 специалисты Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова проведут урок мужества, посвященный 77-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Мероприятие пройдёт в «ZOOM». Школьникам покажут фильм «Дневник памяти», в котором «оживут» страницы хроники блокадного Ленинграда и подвига его самоотверженных жителей.

Участникам мероприятия расскажут о том, как маленькие ленинградцы, ровесники сегодняшних школьников сражались с голодом, холодом, смертью в блокадном городе: с первых дней войны дети старались помочь взрослым, вставая за станки вместо ушедших на фронт родителей, строя оборонительные укрепления, ухаживая за ранеными.

Принимаются коллективные заявки на участие в уроке мужества.