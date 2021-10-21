Областной фестиваль духовой, эстрадно-духовой и джазовой музыки пройдёт в Мончегорске в ближайшую субботу

В субботу, 23 октября, в Мончегорске пройдёт областной фестиваль духовой, эстрадно-духовой и джазовой музыки «Музыкальные фантазии». Мероприятие организовано Мурманским областным Дворцом культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, Мончегорским городским центром культуры и отделом культуры, молодёжной политики и взаимодействия с общественными объединениями администрации Мончегорска.

«Музыкальные фантазии» – это традиционное ежегодное культурное событие, нестандартный «передвижной» проект в музыкальной жизни Кольского Заполярья. Ежегодно фестиваль проходит в разных городах региона. В этом году в Мончегорском городском центре культуры (г. Мончегорск, просп. Металлургов, 30) соберутся коллективы из Мурманска, Полярных Зорь, Кандалакши, Североморска, Апатитов, Мончегорска и Мурмашей.

Зрители услышат фестивальные программы духовых оркестров, вокально-инструментальных ансамблей, эстрадно-духовых и джазовых инструментальных коллективов, прекрасным украшением фестиваля станут выступления юных музыкантов и участников ансамблей бального танца. Вход на фестиваль свободный, однако мероприятие будет проходить с соблюдением противоэпидемических мер.

В октябре северян ждёт множество ярких выступлений артистов областной «Кировки». 23 октября на сцене Дворца выступят хор ветеранов «Встреча друзей», ансамбля украинской песни «Джерела» и фольклорного ансамбля «Беломорье», 24 октября зрителей ждут юные артисты ансамбля эстрадного танца «Форсаж», студии эстрадной песни «Вернисаж» и цирка «Комплимент», а 30 октября – клуб авторской песни «Пять углов». Ознакомиться с полной афишей Дворца культуры и условиями посещения концертов можно по ссылке: https://vk.com/odkkirova