Областной фестиваль клубов авторской песни «Возьми гитару» объединит более 100 участников со всего региона

В этом году на фестиваль в наш регион съедутся более 100 участников из городов: Североморск, Мурманск, Полярные Зори, Мончегорск, Апатиты, Кировск, Кандалакша, Гаджиево, Полярный, Заозерск, посёлков Туломы и Верхнетуломского.

19 мая в «Кировке» откроет фестиваль концерт с участием приглашенных гостей - дальневосточных исполнителей и активных участников творческого объединения «АПОстров» из Южно-Сахалинска.

Как пишет vk.com/murmanculture, 20 мая фестивальный день пройдёт в посёлке Верхнетуломский. Все желающие смогут окунуться в мир бардовской музыки и поэзии. На мастер-классах гости фестиваля поделятся своими секретами написания песен и исполнительского мастерства, а в 15.00 в танцевальном зале Верхнетуломского ДК «Дружба» состоится концерт для всех желающих.

21 мая областной фестиваль завершится гала-концертом во Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, в котором примут участие гости и участники фестиваля.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457265699%2Falbum-139605315_00%2Frev