Областной фестиваль национальных культур «Праздник дружбы» состоится в «Кировке»

28 января в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова пройдёт фестиваль национальных культур «Праздник дружбы». Фестиваль проводится как многожанровый праздник культур народов, проживающих на территории Мурманской области под девизом «Единство – через культуру».

В мероприятии примут участие творческие коллективы и сольные исполнители нашего региона, а также представители национально-культурных общественных объединений проекта «Дом Дружбы» Министерства внутренней политики Мурманской области.

Гостей фестиваля ждут выступления мастеров песенного и танцевального жанров, отражающие культурную самобытность разных народов: русских, белорусов, украинцев, чувашей, саамов, евреев, молдаван, азербайджанцев, японцев, немцев и многих других.

Все желающие смогут посетить презентацию-выставку национальных объединений, центров, творческих коллективов и познакомится с культурой народов, проживающих на территории Мурманской области.

Фестиваль состоится 28 января в 14 часов.

Заявки на участие принимаются до 15 января.

Фото: https://vk.com/odkkirova?z=photo-23902826_457270608%2Fwall-23902826_21067