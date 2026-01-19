Итоги-2025: последние 11 лет стали самыми тёплыми в истории наблюдений - Всемирная метеорологическая организацияТЕЛЕКОМПАНИЯ «АРКТИК-ТВ» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ КОРРЕСПОНДЕНТА
Областной фестиваль национальных культур «Праздник дружбы» состоялся в Мурманске

На сцене выступили представители национально-культурных центров и фольклорные коллективы Мурманской области. Их выступления наглядно показали, как традиции и обычаи разных народов питают современную культуру, следуя девизу праздника: «Единство через культуру».

17 января во Дворце культуры и творчества имени С.М. Кирова прошёл яркий праздник, который открыл Год единства народов России в Мурманской области. Мероприятие в очередной раз доказало, что наш регион объединяет множество национальностей в атмосфере дружбы и взаимного уважения.

Фестиваль открыла выставка-презентация национальных объединений, центров и творческих коллективов. Гости увидели уникальные предметы быта, традиционные костюмы, ремесленные изделия, а также смогли продегустировать некоторые блюда.

Фото и видео:  https://vk.com/murmanculture?z=clip-139605315_456239573

 

 

Комментарии

-

Последние комментарии

Маргарита
17.01.26 12:39
17 января 2026г. в доме 12 по ул. Пушкинской нет отопления во всей квартире, доме. Позвонила на гор.линию ЖКХ, о каких либо авариях на теплотрассе не в курсе. Меня уже прет от такого безобразия, ну до
Комментарий к новости:Телефон «горячей линии» по горячей теме
Наталья
17.01.26 11:53
Добрый день. Подскажите пожалуйста, переехала в Мурманскую область за мужем-военнослужащим, устроилась на работу в поликлинику, являюсь медицинской сестрой. Снимаю квартиру рядом с работой. Могу ли я
Комментарий к новости:С этого года в Мурманской области меняют условия компенсационных выплат за аренду жилья отдельным категориям медицинских работников
Д.О Вернер
20.12.25 17:45
А я думал, что там нахимовцы, а не курсанты...
Комментарий к новости:Участник проекта «Герои Севера» Александр Реведжук встретился с курсантами филиала Нахимовского военно-морского училища в Мурманске
