Областной фестиваль национальных культур «Праздник дружбы» состоялся в Мурманске

17 января во Дворце культуры и творчества имени С.М. Кирова прошёл яркий праздник, который открыл Год единства народов России в Мурманской области. Мероприятие в очередной раз доказало, что наш регион объединяет множество национальностей в атмосфере дружбы и взаимного уважения.

Фестиваль открыла выставка-презентация национальных объединений, центров и творческих коллективов. Гости увидели уникальные предметы быта, традиционные костюмы, ремесленные изделия, а также смогли продегустировать некоторые блюда.

Затем на сцене выступили представители национально-культурных центров и фольклорные коллективы Мурманской области. Их выступления наглядно показали, как традиции и обычаи разных народов питают современную культуру, следуя девизу праздника: «Единство через культуру».

Фото и видео: https://vk.com/murmanculture?z=clip-139605315_456239573