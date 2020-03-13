Областной фольклорный фестиваль «Солнечные веснушки» состоится в Мурмашах

14 марта пройдёт областной фестиваль детских и молодёжных фольклорных коллективов «Солнечные веснушки» в Доме культуры пгт. Мурмаши.

Фольклорные коллективы и ансамбли народной песни региона представят на суд жюри яркие и зрелищные фрагменты обрядов и праздников, исполнят звучные и самобытные песенные и песенно-танцевальные композиции.

Организаторы фестиваля – Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, Администрация муниципального образования городское поселение Мурмаши и Дом культуры «Энергетик».