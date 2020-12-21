Областной Фонд капремонта получит дополнительно на ремонт кровель четверть миллиарда

Фонд капитального ремонта Мурманской области дополнительно получит на ремонт кровель рекордную сумму – 250 млн рублей. Такую цифру привёл в ходе оперативного совещания губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«При обсуждении поправок в бюджет приняли решение направить 250 миллионов рублей на капитальный ремонт кровель и фасадов. Наша задача – с учётом накопленных проблем сбалансировать программу капитального ремонта. Прошу заместителя губернатора – министра строительства Владислава Сандурского и руководство Фонда капремонта определить ускоренную программу по ремонту кровель, по которым есть проблемы и нарекания», – отметил глава региона.

Как подчеркнул губернатор, ранее в программе капремонта работы на многих кровлях были запланированы на 2024 год и позже.

Дополнительные средства позволят завершить эти работы в течение ближайших трёх лет, отмечает региональное Министерство информационной политики.