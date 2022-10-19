Областной художественный музей открыл приём заявок на очередную сессию проекта о современном искусстве для школьников

Мурманский областной художественный музей объявляет о начале приёма заявок на участие в проекте по современному искусству «Каскад. Проект как метод».

Проект даёт возможность школьникам от 13 до 18 лет реализовать свои идеи в сфере современного искусства. Подростки будут придумывать инсталляции, перформансы или медиапроекты под руководством современных художников, кураторов, музыкантов и журналистов. Участники также смогут прокачать soft skills, получат представление о современном искусстве и узнают, как повлиять на культурную жизнь города и региона.

Участие в проекте бесплатное. Заявки на сессию 2022-2023 года принимаются на почту kvcrm@artmmuseum.ru до 7 ноября.

Как сообщает региональное Министерство культуры, в Кольском Заполярье проект впервые стартовал осенью 2021 года и с успехом завершился в мае 2022 года. Встречи проходили один раз в неделю в течение всего учебного года. Ребята посещали выставки в музее и в других учреждениях культуры, знакомились с местными художниками, и фиксировали собственные наблюдения как на каждой из встреч, так и вне стен музея. В результате в рамках всероссийской акции «Ночь музеев» в прошлом году в музее открылась выставка «Следу было холодно», на которой свои проекты представили 6 школьников и студентов города Мурманска, задействованных в «Каскаде».

Фото: https://gov-murman.ru