Областной художественный музей приглашает на новую выставку петербургских художников и скульпторов «Святое Пушкиногорье»

На выставке представлено более 80 работ, среди которых: живописные произведения, графические листы и скульптурные композиции.

Как сообщает vk.com/murmanculture, участниками нового выставочного проекта стали Коринна Претро, Игорь Бурмистров, Марина Жукова, Ольга Панкратова и Борис Сергеев. Художники - петербуржцы объединены общей школой, православной верой, дружбой, что во многом обусловлено их летней локацией на земле Святогорья/Пушкиногорья.

Пушкинские горы находятся в самом сердце Псковской области, на отрогах Валдайской возвышенности. История местности неразрывно связана с жизнью и творчеством Александра Сергеевича Пушкина, историей Святогорского монастыря, на территории которого поэт был похоронен.

Познакомится с произведениями искусства можно до 7 апреля.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457272218%2Fwall-139605315_26155