Областной художественный музей приглашает обсудить художественную толерантность

Мурманский областной художественный музей приглашает северян присоединиться к онлайн-лекции «Художественная толерантность: ностальгия по эксперту». Лекция состоится в рамках цикла встреч и просветительских мероприятий «Поговорим об искусстве» для работников сферы культуры и искусства Мурманской области, педагогов образовательных учреждений, центров дополнительного образования, а также всех любителей искусства.

Онлайн-лекцию проведёт Борис Андреевич Столяров – доктор педагогических наук, профессор, лауреат Государственной премии Российской Федерации в области литературы и искусства, член Союза художников России, заведующий отделом «Российский центр музейной педагогики и детского творчества» Русского музея.

Лекция пройдёт 22 февраля в 15.00 и будет посвящена теме многомерности происходящих в мире художественных процессов и современному искусству как неотъемлемой части визуального потока, в котором мы существуем. Участники вместе с лектором порассуждают о том, может ли любой предмет стать произведением искусства и должны ли мы быть толерантны в оценке окружающего нас художественного разнообразия.

Количество мест ограничено, необходима предварительная запись по телефонам: (8152) 99-43-57, 99-43-58 или по электронной почте: kvcrm@artmmuseum.ru.