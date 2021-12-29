Областной художественный музей совместно с АО «Электротранспорт» запустят в Мурманске тематический троллейбус

В 2022 году в Мурманске появится тематический троллейбус, который поможет северянам поближе познакомиться с миром искусства. Проект получил название «Искусство в знакомом маршруте» и будет реализован Мурманским областным художественным музеем, АО «Электротранспорт» и администрацией столицы Заполярья.

Цель проекта – интегрировать изобразительное искусство Кольского Заполярья в повседневную жизнь мурманчан, что послужит стимулом для изучения истории родного города, посещения местных достопримечательностей и художественного музея.

В рамках проекта на городской маршрут выйдет тематический троллейбус, в салоне которого будут представлены репродукции произведений местных художников из собрания музея с изображением достопримечательностей Мурманска, расположенных по маршруту следования. Рядом с каждым произведением будет размещена информация о картине и QR-код с видеоэкскурсией. Кроме того, картины украсят 13 остановок общественного транспорта в Мурманске.

Проект будет создан в рамках XII грантового конкурса благотворительной программы «Музеи Русского Севера» компании Северсталь. Сумма финансирования инициативы составила почти 500 тысяч рублей.

Как сообщает региональное Министерство культуры, программа и грантовый конкурс проектов «Музеи Русского Севера» проводятся с 2007 года по инициативе компании «Северсталь». В этом году на конкурс поступило 50 заявок из 11 регионов действия программы, в число победителей вошли 14 учреждений культуры из 8 российских субъектов. Среди победителей также есть проект Мурманского областного краеведческого музея «Сила саамских традиций».