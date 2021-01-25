Областной комитет по туризму возглавит Александр Елисеев

Комитет по туризму Мурманской области возглавит Александр Елисеев. Нового руководителя в ходе оперативного совещания представил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Александр практически всю свою жизнь посвятил развитию внутреннего и въездного туризма, представлял Россию во Всемирной туристской организации, плотно взаимодействовал с Ростуризмом, был экспертом Российского союза туриндустрии. Теперь перед Александром Васильевичем новая интересная, амбициозная задача – превратить территорию Мурманской области в Мекку арктического туризма», – отметил Андрей Чибис.

Александр Елисеев – выпускник Российской международной академии туризма, имеет большой опыт работы в гостиничном и туристическом бизнесе, продвижении туристических услуг. Несколько лет занимался телевизионными проектами, посвящёнными туризму и путешествиям, в том числе участвовал в проекте Дмитрия Крылова «Путевые советы», был заместителем генерального директора телеканала «Russian Travel Guide». Входит в состав учредителей гостиничной компании «Аккорд менеджмент груп».

Губернатор выделил основные направления, в которых необходимо развивать туристическую отрасль в Заполярье, - подготовку инфраструктуры, создание удобной логистики и повышение качества услуг.

Максим Бугаев продолжит работу на посту заместителя главы комитета.