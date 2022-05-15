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Мурманская область. Арктика (16+)15.05.22 15:00

Областной краеведческий диктант поможет северянам проверить знания о Кольском Заполярье

Мурманская областная научная библиотека приглашает жителей региона проверить знания о Кольском Заполярье и принять участие в культурно-просветительской акции «Областной краеведческий диктант».

Диктант проводится библиотекой при поддержке Министерства культуры и Министерства внутренней политики Мурманской области, соорганизаторами мероприятия выступают региональное отделение Российского военно-исторического общества и отделение Российского исторического общества в городе Мурманске. Проведение акции приурочено ко дню образования региона.

Диктант пройдёт 21 мая в 14.00 на площадках Мурманской областной научной библиотеки, учреждений культуры и образовательных организаций Мурманской области. Его участником может стать любой житель региона старше 12 лет. В ходе диктанта участникам предстоит ответить на 25 вопросов, посвященных географии, истории, этнографии, культуре, экономике, природным ресурсам, выдающимся деятелям Мурманской области.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, итоги акции будут подведены 31 мая, победителям и отличникам диктанта будут вручены дипломы, участникам акции – сертификаты. Подробности о проведении акции, а также полезные материалы для подготовки можно найти на сайте Областного краеведческого диктанта.

Для регистрации площадки в учреждениях культуры и образовательных организациях Мурманской области необходимо заполнить форму на сайте Мурманской областной научной библиотеки не позднее 18 мая.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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