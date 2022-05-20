Областной краеведческий диктант пройдёт в регионе на 32-х площадках

Северян приглашают проверить знания о Кольском Заполярье и принять участие в Областном краеведческом диктанте. Он стартует 21 мая в 14 часов на 32-х площадках учреждений культуры и образовательных организаций в различных муниципалитетах региона. Культурно-просветительская акция приурочена ко дню рождения Мурманской области.

Мероприятия пройдут в Мурманской областной научной библиотеке, Мурманской областной детско-юношеской библиотеке им. В.П. Махаевой, областном краеведческом музее, Кольском транспортном колледже, Мурманской академии экономики и управления, Мурманском строительном колледже им. Н.Е. Момота, Мурманском кооперативном техникуме, библиотеках Кандалакши, Апатитов, Никеля, Мончегорска, Оленегорска, Полярных Зорь, Мурмашей, Заполярного, Кировска, Ловозера, Ревды, Ковдора, Североморска, ЗАТО Александровск, посёлка Зеленоборский. Также к акции присоединятся Дом культуры и творчества Алакуртти, Дом детского творчества Кольского района, Центр культуры и досуга Видяево, Центр культуры и библиотечного обслуживания имени Героя России вице-адмирала М.В. Моцака в Заозерске, Городской историко-краеведческий музей Полярного, а также школы Оленегорска, Варзуги, Гимназия №1 Мурманска.

Организатор акции – областная научная библиотека при поддержке Правительства Мурманской области, региональное отделение Российского военно-исторического общества и отделение Российского исторического общества в городе Мурманске.

Как сообщает региональное Министерство культуры, участником может стать любой житель региона старше 12 лет. В ходе диктанта предстоит ответить на 25 вопросов, посвященных географии, истории, этнографии, культуре, экономике, природным ресурсам, выдающимся деятелям Мурманской области.

Итоги подведут 31 мая, победителям и отличникам будут вручены дипломы, участникам акции – сертификаты.

Подробности о проведении акции, а также полезные материалы для подготовки можно найти на сайте диктанта.