Областной краеведческий музей получил грант на проект «Сила саамских традиций»

Мурманский областной краеведческий музей вошел в число победителей грантового конкурса программы «Музеи Русского Севера».

Программа и грантовый конкурс проектов «Музеи Русского Севера» проводятся с 2007 года по инициативе компании «Северсталь». В этом году на конкурс поступило 50 заявок из 11 регионов действия программы, в число победителей вошли 14 учреждений культуры из 8 российских субъектов, среди них и Мурманский областной краеведческий музей.

Поддержку в рамках конкурса получил проект заполярных музейщиков «Сила саамских традиций». Цель проекта – развитие и продвижение саамских ремесел, сохранение традиций саамского декоративно-прикладного творчества, развитие сообщества саамских мастеров.

Как сообщает региональное Министерство культуры, проект будет реализован в отделе истории, культуры и быта Кольских саамов в Ловозере. Ключевым событием проекта станет первый Фестиваль саамских ремесел под названием «Сила саамских традиций»/«Са̄мь е̄ллем-на̄лль вӣгк», который пройдет в Ловозере в конце апреля 2022 года. Сумма финансирования «Силы саамских традиций» составит более 300 тысяч рублей.