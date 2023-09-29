Областной краеведческий музей приглашает на выставку «Волки», организованную совместно с Государственным Дарвиновским музеем

В Мурманском областном краеведческом музее начинает работу выставка, организованная совместно с Государственным Дарвиновским музеем. Выставка «Волки» рассказывает о жизни сильного и выносливого зверя, о его важной роли в экосистемах для регуляции численности копытных и о двойственных, складывающимися столетиями, отношениях человека с волками.

Волки – это хищники с высокоразвитой психикой и сильными коммуникативными способностями. Они способны анализировать обстановку, делать определенные выводы, прогнозировать события, легко приспосабливаться к изменившимися условиям. Один из представителей псовых, домашняя собака, вступила в партнёрские отношения с людьми около 14 тысяч лет назад и сегодня остаётся одним из наиболее распространённых домашних животных.

Какие бывают волки? Кто их ближайшие родственники? Как происходит воспитание и взросление волчат? Ответы на эти и многие другие вопросы можно найти на выставке.

Как сообщает региональное Министерство культуры, в экспозиции будут представлены коллекции из фондовых собраний Дарвиновского музея и Мурманского областного краеведческого музея: чучела, шкуры, черепа животных семейства псовые. Тематические планшеты ознакомят посетителей со всеми аспектами жизни волков.

Посетить выставку можно с 30 сентября по 14 января 2024 года.

Фото: https://gov-murman.ru