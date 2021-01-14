Областной краеведческий музей приглашает жителей Заполярья на выставки, посвященные Соловецким островам

С 15 января в Мурманском областном краеведческом музее начнут работу выставки «Мальчики с бантиками. Соловецкая школа юнг ВМФ. 1942-1945» и «Мои Соловки», приуроченные к 80-летию передачи Соловецких островов Военно-морскому флоту.

Экспозиции организованы совместно с Соловецким государственным историко-архитектурным и природным музеем-заповедником. Первая рассказывает об истории Соловецкой школы юнг Военно-морского флота СССР, действовавшей на Соловецких островах с 1942 по 1945 годы. Это единственное учебное заведение, которое готовило несовершеннолетних подростков к службе на боевых кораблях военного флота. На выставке представлены предметы, документы, фотографии, рассказывающие об истории создания школы, организации учебного процесса и быта юных моряков, о руководителях, наставниках и выпускниках школы юнг. Отдельный раздел посвящён сохранению традиций и увековечению памяти легендарной школы в настоящее время. Выставочный проект задуман как интерактивная площадка, на которой посетители имеют возможность взаимодействовать с предметами, проявить себя в качестве радиста, сигнальщика, лоцмана и матроса в ходе разнообразных конкурсов на морскую тематику.

Как сообщает региональное Министерство культуры, экспозиция «Мои Соловки» представляет собой подборку лучших творческих работ победителей и финалистов одноименного всероссийского конкурса детских художественных работ. Она помогает познакомиться с историей и природой, архитектурным наследием Соловецких островов через детское художественное творчество. Среди всего многообразия работ выделены исторические сюжеты, природные ландшафты, архитектурные пейзажи, композиции на тему современной жизни Соловецкого архипелага.

Посетить экспозиции можно до 15 февраля.