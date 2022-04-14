Областной краеведческий музей проведёт в Ловозере первый фестиваль саамских ремёсел «Сила саамских традиций»

Первый фестиваль саамских ремёсел «Сила саамских традиций» пройдёт в Ловозере 30 апреля. Мастера саамских ремёсел со всей Мурманской области представят свои уникальные изделия и сувениры, а также проведут мастер-классы, где каждый желающий сможет овладеть приёмами декоративно-прикладного мастерства.

В программе фестиваля также будут кулинарные конкурсы, саамская музыка и танцы, возможность отведать блюда саамской кухни. Гостей ждёт обширная развлекательная программа, в том числе возможность познакомиться с верными друзьями и помощниками оленеводов и охотников – северными собаками.

Фестиваль организован Мурманским областным краеведческим музеем и вошёл в число победителей грантового конкурса программы «Музеи Русского Севера», получив поддержку компании «Северсталь».

Как сообщает региональное Министерство культуры, торжественное открытие фестиваля начнётся в 13.00 на площадке перед отделом истории, культуры и быта кольских саамов Мурманского областного краеведческого музея. Подробная программа фестиваля в ближайшее время будет опубликована на ресурсах Мурманского областного краеведческого музея по ссылке.