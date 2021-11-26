Областной краеведческий музей расскажет о жизни и достижениях академика Сахарова

Мурманский областной краеведческий музей подготовил серию мероприятий, посвященных столетию со дня рождения советского физика-теоретика, академика Андрея Сахарова.

27 ноября в музее начнёт работу выставка «Андрей Дмитриевич Сахаров – человек эпохи». Экспозиция, построенная по хронологическому принципу, охватывает всю жизнь Сахарова, показывая основные аспекты его деятельности и основные события его биографии. Она позволяет окинуть одним взглядом важнейший период истории – то время, когда родился современный мир – и оценить ту роль, которую сыграл в этих процессах учёный.

Передвижная фотовыставка подготовлена архивом Сахарова. На ней представлены фотографии и документы из фондов архива и коллекций целого ряда отечественных и зарубежных музеев, архивов, библиотек, международных организаций, средств массовой информации и частных собраний. В течение 2022 года выставка будет экспонироваться на площадках муниципальных музеев региона.

Как сообщает региональное Министерство культуры, в преддверии открытия выставки 26 ноября в 10.00 на площадке «Zoom» пройдёт лекция, на которой расскажут о жизни и достижениях Сахарова. Лекцию проведут представительницы московского Архива Сахарова — Дарья Басаман и Дарья Ивченко. Информацию о подключении к лекции можно найти на ресурсах Мурманского областного краеведческого музея в социальных сетях.