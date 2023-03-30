Областной объект недвижимости сдан в аренду из расчёта 1 рубль за 1 кв. метр

В марте был заключён первый договор на льготных условиях. В аренду передан объект недвижимого имущества – «Часть здания (гистологическая лаборатория)» общей площадью 82,1 кв. метров, расположенный в Кировске, находящийся в неудовлетворительном состоянии более 7 лет.

Арендатор планирует провести капитальный ремонт объекта и приспособить его для туристических нужд. В дальнейшем арендатор как субъект малого предпринимательства сможет реализовать своё право по выкупу отремонтированного объекта в собственность без торгов с рассрочкой платежа на пять лет.

Как сообщает региональное Министерство имущественных отношений, в регионе уже год действует мера поддержки, предусматривающая передачу в аренду на льготных условиях областного имущества, включенный в отдельный перечень и требующего ремонта.

На период проведения ремонта (не более 3 лет с момента заключения договора аренды) размер годовой арендной платы устанавливается из расчёта 1 рубль за 1 кв. метр. На оставшийся период действия договора аренды (после завершения ремонтных работ) в целях окупаемости произведенных затрат годовой арендной платы устанавливается по минимальной ставке.

Максимальный срок, на который может быть заключен договор аренды на льготных условиях, составляет не более 7 лет.

С перечнем объектов, предлагаемых для передачи в аренду с использованием льготной ставки, можно ознакомиться на официальном сайте министерства.

Порядок оформления передачи в объектов областной собственности размещен по ссылке.

Более подробную информацию о льготе можно узнать по телефону 8(8152) 486-959.