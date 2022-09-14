Областной Росреестр и уполномоченный по правам человека в Мурманской области заключили соглашение о сотрудничестве

Соглашение о взаимодействии было подписано 12 сентября 2022 года руководителем Управления Росреестра по Мурманской области Анной Бойко и уполномоченным по правам человека в Мурманской области Михаилом Шиловым.

Предметом соглашения стало сотрудничество по вопросам обеспечения защиты имущественных интересов граждан в сфере оформления прав на недвижимое имущество, в том числе обмен информацией в пределах компетенции сторон.

«Обеспечение защиты имущественных прав граждан приобретает в настоящее время все большую значимость. Поэтому соглашением, прежде всего, предусмотрено совместное рассмотрение обращений и вопросов северян, связанных с нарушением их прав в сфере недвижимости. Нашей совместной задачей является оперативное реагирование на такие обращения в максимально сокращенный срок», - сказала руководитель Управления Росреестра по Мурманской области Анна Бойко.

Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области, также сторонами достигнута договоренность по правовому информированию мурманчан по вопросам соблюдения прав в сфере земельно-имущественных отношений, а также о проведении совместных проектов в рамках взаимодействия с учебными заведениями в регионе.

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росреестра по Мурманской области.