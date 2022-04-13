Областной Росреестр информирует: в Мурманске стартует акция «Доброе сердце»

В апреле региональный Росреестр совместно с Кадастровой палатой проведут в Мурманске акцию для пенсионеров «Доброе сердце».

В рамках данной акции каждый четверг (14, 21 и 28 апреля) с 10.00 до 12.00 специалисты Кадастровой палаты будут бесплатно осуществлять выездной приём документов. Пенсионеры (правообладатели недвижимости) смогут, не выходя из дома, подать в Росреестр документы для государственной регистрации права собственности на квартиру, комнату, гараж или дачу.

«Государственная регистрация прав по документам, принятым в рамках акции «Доброе сердце» будет осуществляться за 1 рабочий день при отсутствии препятствий для проведения учетно-регистрационных действий», - сказала заместитель руководителя Управления Росреестра по Мурманской области Элеонора Кукунова.

Подать предварительную заявку на участие в акции можно несколькими способами:

- написать в WhatsApp сообщение на номер +7(921) 510-93-74, указав в тексте «АКЦИЯ»;

- по телефону 8 (8152) 40-30-00;

- в офисе по адресу: г. Мурманск, ул. Полярные Зори, 44.

«Мы рады принять участие в такой акции, тем самым выразить уважение к старшему поколению и оказать реальную помощь в подаче документов на регистрацию прав. Наши специалисты помогут подать заявления в Росреестр любого вида, а также окажут квалифицированную консультацию. Надеемся, что эта акция найдет отклик и мы сможем помочь многим северянам», - отметила и.о. начальника межрайонного отдела Кадастровой палаты по Мурманской области Наталья Польская.

Ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, инвалидам I и II групп услуги выездного обслуживания предоставляются бесплатно на постоянной основе (указанные лица должны быть правообладателями объектов недвижимости), сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области.

Фото: https://vk.com/public_rosreestr51?z=photo-198733529_457239805%2Falbum-198733529_00%2Frev