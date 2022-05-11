Областной Росреестр объявляет акцию по регистрации ранее возникших прав

17 мая областной Росреестр совместно с МФЦ г. Мурманска проведут очередную акцию «Приди и получи».

Данная акция позволит мурманчанам, которые приобрели недвижимость до 31 января 1998 года, но до сих пор не зарегистрировали свои права в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), оформить право собственности и получить подтверждающий документ (выписку из ЕГРН) в сокращенный срок.

Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области, уплата госпошлины за регистрацию ранее возникшего права (до 31 января 1998 г.) не взимается. Заявителю необходимо лишь предоставить паспорт, СНИЛС и правоустанавливающий документ на объект недвижимости.

Предварительная запись открыта по телефону WhatsApp-приёмной Управления Росреестра по Мурманской области +7-921-162-16-61 (формат текстового сообщения: «АКЦИЯ. Фамилия, имя, отчество правообладателя. Адрес объекта»).

«Наличие в ЕГРН сведений об объекте недвижимости, прежде всего, обеспечит защиту ваших прав и имущественных интересов. Владелец сможет подать в Росреестр заявление о невозможности совершения сделок без личного участия, что позволит защитить недвижимость от мошеннических действий», - отметила начальник отдела государственной регистрации недвижимости, ведения ЕГРН и повышения качества данных ЕГРН областного Управления Росреестра по Мурманской области Елена Престинская.