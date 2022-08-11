Областной Росреестр приглашает предпринимателей на День открытых дверей

Управление Росреестра по Мурманской области приглашает предпринимателей на День открытых дверей, который состоится 12 августа в 12.00 по адресу: г. Мурманск, ул. Полярные Зори, 22, 4-й этаж, конференцзал.

День открытых дверей — это хорошая возможность получить профессиональную консультацию по интересующим вопросам в сфере оформления недвижимости и осуществления надзорных функций.

Специалисты ведомства расскажут о новшествах в законодательстве в сфере государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на недвижимое имущество, землеустройства, государственного земельного контроля (надзора), об электронных услугах ведомства, а также ответят на вопросы предпринимателей в сфере услуг Росреестра.