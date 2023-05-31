Областной Росреестр приглашает жителей Кировска и Апатитов на «День открытых дверей»

1 июня с 10.00 до 13.00 межмуниципальный отдел по г. Кировск и г. Апатиты Управления Росреестра по Мурманской области проведёт акцию «День открытых дверей» на базе отделения МФЦ, расположенного по адресу: г. Кировск, ул. Юбилейная, 13.

Жители городов Апатиты и Кировска смогут получить от государственного регистратора бесплатную правовую помощь по вопросам государственного кадастрового учёта и регистрации прав на недвижимое имущество, а также по вопросам земельного надзора

Специалисты Росреестра расскажут, как правильно оформить сделку по с использованием материнского капитала, как оформить право на гараж в упрощенном порядке, как оформить права на недвижимость, в том числе в другом регионе РФ, как снять ограничение с объекта, получить сведения из ЕГРН в электронном виде, как защитить свою недвижимость, какие мероприятия проводятся в рамках государственного земельного надзора.

В рамках данного мероприятия граждане, которые приобрели квартиры, гаражи, земельные участки до 31 января 1998 года, но до сих пор не зарегистрировали свои права в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), смогут это сделать за кратчайшее время и получить подтверждающий документ – выписку из ЕГРН.

Регистрация ранее возникшего права (до 31 января 1998 года) проводится бесплатно

Предварительная запись на регистрацию ранее возникшего права открыта по телефону 8 (81531) 4-62-26.