Областной Росреестр проведёт «горячую линию» по применению риск-ориентированного подхода в рамках земельного надзора

22 марта с 14.00 до 17.00 Управление Росреестра по Мурманской области проведет «горячую линию» по вопросам применения риск-ориентированного подхода и проведения профилактических мероприятий при осуществлении государственного земельного контроля (надзора).

Почему важно знать, к какой категории риска относится земельный участок? Где посмотреть информацию о присвоении участку категории риска и что изменится для землепользователя после присвоения этой категории? На эти и другие вопросы ответят государственные земельные инспекторы Росреестра.

Специалисты также расскажут, что делать, если пришло уведомление о профилактическом визите или предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований земельного законодательства, могут ли быть приняты меры к контролируемым лицам по итогам проведения профилактического визита.

Телефон «горячей линии» 8 (8152) 56-70-01 (добавочные 3060, 3061, 3062, 3063, 3066, 3067, 3068).



Фото: https://gov-murman.ru